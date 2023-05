Boluspor Başkanı Savaş Abak'tan, Tanju Özcan'a: "Bizi ateşe attın 'Yansınlar' dedin"

- Bolu spor Başkanı Savaş Abak'tan, Tanju Özcan'a: "Bizi ateşe attın 'Yansınlar' dedin"

BOLU - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yardım sözü verdiğini ancak bu sözleri yerine getirmediğini ifade eden Bolu spor Başkanı Savaş Abak, "Artık bir şeyler yapacaksak adam akıllı bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bizi ateşe attın. Yalnız bıraktın. Sıkıntı yok. Gemi limanda biz şu ana kadar yaptığımız işi yarı yolda bırakmadık. Ateşe attın 'Yansınlar' dedin" dedi.

Bolu spor Başkanı Savaş Abak, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Abak, toplantıda kulübün mali tablosunu açıkladı. Abak, 2022-2023 sezonunda, kendi cebinden sadece 50 milyon TL para verdiğini dile getirdi. Yöneticilerle birlikte her borcu sorunsuz bir şekilde ödediklerini ifade eden Başkan Abak, başkan olmadan önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kongrede yardım sözü verdiğini hatırlattı.

"En başta sözüne sadık olması gerekir"

Yöneticiler olarak sezon boyunca her bedeli sorunsuz ödediklerini aktaran Savaş Abak, "Bir insan belediye başkanından ne ister kendi şehri için. Önce güvenilir olmasını ister. Sonra çalışkan olmasını ister. Ben yüksek inşaat mühendisiyim. Vatandaşa hizmet götürmesini ister. Bolu halkının huzur, sağlık ve esenlik için gereken önlemleri alması gerekir. En başta sözüne sadık olması gerekir. Biz bedel ödeyelim hiç sıkıntı yok. Ben her sene cebimden 5-10 milyon vereyim. Hiç sıkıntı yok. Yönetici arkadaşlar da 300 veya 500 versin. Tekrar söylüyorum. Biz o kadar Ankara'daki, İstanbul'daki gibi büyük iş adamı değiliz. Buradaki başkanlar her sene cebinden 50 milyon veremez" şeklinde konuştu.

"Bizi ateşe attın, yalnız bıraktın"

Bolu spor Başkanı Savaş Abak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben buradan Sayın Tanju Özcan'a söylüyorum, oyun oynayacak yaşı geçtim. Artık bir şeyler yapacaksak adam akıllı bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bizi ateşe attın. Yalnız bıraktın. Sıkıntı yok. Gemi limanda biz şu ana kadar yaptığımız işi yarı yolda bırakmadık. Mahcup da olmayız. Az öncede dediğim gibi emanetçiyiz. Ateşe attın 'Yansınlar' dedin. Hiçbir belediye başkanı, spor kulübüne yardım etmek zorunda değil. Boluspor'un başkanı benim. 'Bak kardeşim başının çarene' ama orda kongrede yüzlerce kişinin önünde söz verdi. Gidiyorum boynum kıldan ince, eyvallah. Bana sözün var. Futbol şube ne diyecek futbolculara, boynum kıldan ince mi diyecek? Hadi biz Boluspor'u o pozisyona sokmayız ama şunu da bilin bu kulübe bir kuruş yardım etmedi."