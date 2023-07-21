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Boluspor, Bandırmaspor ile berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, hazırlık maçında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Boluspor'un attığı golle öne geçen takım, Bandırmaspor'un golüyle dengeyi sağladı. Maç 1-1 berabere tamamlandı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hazırlık kampını Bolu'da sürdüren Boluspor, bu şehirde kamp çalışmaları devam eden Bandırmaspor ile hazırlık maçı oynadı. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında Boluspor, Posmac'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 29.dakikada Bandırmaspor mücadele denge getiren golü buldu. Batuhan Yayıkçı'nın attığı golle durum 1-1'e geldi. Maç 1-1'lik skorla tamamlandı.

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden maçı izledi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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