Boluspor, Bandırmaspor ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hazırlık kampını Bolu'da sürdüren Boluspor, bu şehirde kamp çalışmaları devam eden Bandırmaspor ile hazırlık maçı oynadı. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında Boluspor, Posmac'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 29.dakikada Bandırmaspor mücadele denge getiren golü buldu. Batuhan Yayıkçı'nın attığı golle durum 1-1'e geldi. Maç 1-1'lik skorla tamamlandı.

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden maçı izledi. - BOLU