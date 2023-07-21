Boluspor, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı

Boluspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bandırmaspor ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Boluspor öne geçerken, Bandırmaspor beraberliği sağladı. İkinci yarıda ise gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

1'inci lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kendi sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Karaçayır mahallesinde bulunan kendi tesislerinde sürdüren Boluspor, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden maçı izlediler. Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Boluspor, Tosmac'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bandırmaspor'da Batuhan Yayıkçı'nın attığı golle beraberliği sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da iki takım da gol yollarında etkili olamadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.