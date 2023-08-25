Boluspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor

- Boluspor'da hedef 3 puan

BOLU - Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında evinde ağırlayacağı Şanlıurfaspor maçından 3 puan almak istiyor. Teknik Direktör Turgay Altay, "Önümüzdeki maçlarda kendi oyunumuzu oynayıp 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

Ligin 2. haftasında Boluspor deplasmanda Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 3. haftasına 1 puanla giren Boluspor, 27 Ağustos'ta evinde ağırlayacağı Şanlıurfaspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde kırmızı-beyazlı ekip kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde Turgay Altay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Önümüzdeki maçlarda kendi oyunumuzu oynayıp 3 puanı almak istiyoruz"

Geçtiğimiz hafta alınan 1 puanın çok değerli olduğunu ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Turgay Altay, "Gerçekten hala hazmetmekte güçlük yaşadığımız bir maç sonrasında ligin en zorlu deplasmanlarından belki hem oyun oynamak hem de rüzgar, saha şartları, Bandırmaspor gerçekten ligin kaliteli bireysel oyuncu kalitesi yüksek takımlarından bir tanesi. Sert bir deplasmanda o psikolojiyle bir puan almak gerçekten çok değerli bir şeydi. Aslında maçın ikinci yarısında o gün çok pragmatik bir oyun oynadık ve maçın ikinci yarısında da maçı kazanacak, üç puanı alacak, pozisyonları da yakaladık. Bandırma maçının önemli olması için, yani puanın değerli olması bu önümüzdeki maçı kazanmaktan geçiyor. Çünkü iç sahada kim gelirse gelsin bu takım ayırt etmeksizin söylüyorum. Kendi oyunumuzu oynayıp 3 puanı almak istiyoruz. Bu da bizim çıkışa geçmemiz için önemli maçlardan bir tanesi çünkü maç kazanmanın getirdiği bir özgüven beraberinde de takımın kendi oyun kalitesini arttırmasına sebebiyet veriyor. Bunun için ihtiyacımız var" dedi.

"Hem oyun kalitemizi hem de fiziksel kalitemizi arttırmayı düşünüyoruz"

Milli takım arasında fiziksel eksikleri olan oyuncuların takıma kazandırılacaklarını dile getiren Turgay Altay, "Dün bir hazırlık maçı yaptık burada ve fiziksel olarak antrenman eksiği olan birçok oyuncumuz var. Bu oyuncuların da 90 dakikalık performansa gelebilecekleri seviye ancak 3-4 hafta gibi duruyor ve milli takım arası bizim için çok değerli. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Milli takım arasına girmeden önce önümüzdeki iki maç kazanıp milli takım arasına en azından puan olarak iyi bir yerde girip öz güvenimizi kazanıp, hem oyun kalitemizi hem de fiziksel kalitemizi arttırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Çünkü futbol dışarıdan göründüğü gibi çok basit bir oyun değil"

Futbolun dışarıdan göründüğü kadar basit olmadığını ifade eden Altay, "Futbol dışarıdan göründüğü gibi matematik değil ve tabii ki yani dışarıdan insanlar çok algılamasını beklemiyorum. Çünkü birçok oyuncunun fiziksel eksikliğinin olduğu, işte saha şartlarının ve birçok faktörün beraberinde olduğu bir yerde şu olsaydı, bu olsaydı değil bence bütüne bakmak lazım çünkü nihayetinde Bandırma maçında kazanacak oyunu oynamaya gittik. Kendi oyunumuzu değil ve o kazanacak ana da getirdik. Sonuçta son 15-20 dakikada 2-3 tane net pozisyonumuz var ve pozisyonlar gol olsaydı bu sorular anlamlı olmaz. O yüzden skora spora göre de değerlendirmek değil. Daha fazla oyunu geliştirme odaklı bakmalıyız. Çünkü bazı maçları oynayarak kazanamazsınız. Birçok neden var. O yüzden elimizdeki oyuncuları fiziksel hazır oyuncuları maksimum verimlilikte kullanmak zorundayız bu geçiş döneminde. Çünkü futbol dışarıdan göründüğü gibi çok basit bir oyun değil" şeklinde konuştu.