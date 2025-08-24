Boluspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, İstanbul'da oynanan maçta Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Serdar Soydan, Emrah Türkyılmaz
Boluspor : Orkun Özdemir, Oulare, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Lima, Devran Şenyurt (Dk. 77 Tolunay Artuç), Barış Alıcı, Liço (Dk. 89 Boakye), Doğan Can Davas, Rasheed (Dk. 65 Balbudia), Hasani
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Oğuzcan Çalışkan (Dk. 83 Wellington), Mexer, Ali Dere, Erkam Develi (Dk. 75 Ali Akman), İbrahim Akdağ (Dk. 58 İshak Karaoğul), Rroca (Dk. 58 Halil Can Ayan), Roshi, Junior Fernandes (Dk. 58 Haqi), Ezeh
Goller: Dk. 19 Ezeh ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 41 Barış Alıcı, Dk. 50 Liço (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 İbrahim Akdağ, Dk. 90+5 Ezeh ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 56 Rasheed, Dk. 69 Liço, Dk. 84 Doğan Can Davas, Dk. 90+4 Orkun Özdemir (Boluspor)
