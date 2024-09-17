Boluspor Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ufuk Kahraman gözetiminde yapılan antrenmanlarda futbolcular taktik çalışmalara odaklandı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Ligde 5 puan ile 17'nci sırada yer alan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktör Ufuk Kahraman gözetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla sezonun 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor maçı, Diyarbakır Stadyumu'nda 21 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.