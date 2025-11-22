Haberler

Boluspor, Amed'i 4-1 Mağlup Etti: Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler Sinan Kaloğlu ve Ertuğrul Arslan, karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Öncelikle Boluspor'u tebrik ediyoruz. Güzel bir maç oldu. Bizim adımıza üzücü bir karşılaşma oldu. İlk 20 dakika istediğimiz gibi başladık. İyi başladık. Saha içerisinde iyi organizasyonlar yaptık. Zaten neticesinde de golü bulduk. Ondan sonraki süreçte futbolda benim de çok nadir gördüğüm inanılmaz şanssızlıkları gördük. Kendi kalemize attığımız gol, kırmızı kart ve penaltılar. Her şey üst üste geldi. Yaptığımız bireysel hatalar maalesef bugün bizim canımızı acıttı. Karşılaşma öncesinde önemli eksiklerimiz vardı. Özellikle bahis olaylarından dolayı defans hattımızdaki hem alternatif hem de oynayan oyuncumuz kaptanımızın olmaması 3 tane oyuncumuzun olmaması bizim oyun kurgumuzu da sıkıntıya soktu. Bireysel hataların çok önüne geçemedik. Daha sonrasında dengeli bir oyun tercih ettik. Üzgünüz. 5 maç sonra mağlup olduk. Geldiğimizden bu yana. Sürecin içerisinde bazen böyle kayıplar olabilir. Önemli olan sürecin sonunda bir üst lige çıkmak. O yüzden biz bu sene Süper Lig'e çıkacağımıza çok inanıyoruz. Elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

"Çok şükür mahcup olmadık diye düşünüyorum"

Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan ise, "Ben geleli 5 hafta oldu. Buraya gelirken çok zorlu görünen bir periyot vardı. Iğdır, Çorum deplasmanı, Bodrum, Bandırma deplasmanı ve bugün içeride Amed. Ligin hem derinlik anlamında hem de maliyet açısından şampiyonluğa oynayan takımları. Buraya gelirken bu takıma inanarak geldim. Mustafa Er hocaya da teşekkür etmek lazım. Güzel bir takım aldım. Oyunculara güveniyordum. Sağ olsunlar bana güvendiler, inandılar. Çok şükür mahcup olmadık diye düşünüyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Devreye kadar 5 maçımız var en iyi şekilde oynayıp ondan sonra da bakacağız nerede olduğumuza" diye konuştu. - BOLU

