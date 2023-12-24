Boluspor, Ahlatcı Çorum FK maçı için hazır
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ahlatcı Çorum FK'ye konuk olacak Boluspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Ligde 22 puanla 9. sırada yer alan Bolu temsilcisi, yarın saat 17.00'de Çorum Şehir Stadyumu'nda Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ahlatcı Çorum FK'ye konuk olacak Boluspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Ligde 22 puanla 9. sırada yer alan Bolu temsilcisi, yarın saat 17.00'de Çorum Şehir Stadyumu'nda Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.