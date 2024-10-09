Boluspor Ahlatcı Çorum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, ligin 9. haftasında sahasında oynayacağı Ahlatcı Çorum FK maçı hazırlıkları kapsamında idmana çıktı. Antrenman, teknik direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde yapıldı ve ısınma hareketleri, pas çalışması ve teknik uygulamalar içeren çalışmalarla sürdürüldü.
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Ahlatcı Çorum FK maçı hazırlıklarına devam etti.
Bolu temsilcisi, ligin 9. haftasında sahasında oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde idmana çıktı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra pas çalışması yaptı.
Teknik direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idman, teknik çalışma ve açma germe hareketleriyle tamamlandı.