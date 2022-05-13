Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti

İhlas Haber Ajansı - Faruk Çidem - Spor
 - Güncelleme:

- Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yarın deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'ya gitti.

- Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti

BOLU - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yarın deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'ya gitti.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı oyuncular ve teknik ekip, yarın oynayacakları maç için öğle saatlerinde kulüp tesislerinden yola çıktı. Yolculuk öncesinde açıklamalarda bulunan Antrenör Emre Toraman, "Güzel bir çalışma oldu. Samsun maçında galip gelince de keyifli bir hafta oldu. Son 2 haftamız. Yine bir deplasman. Kendimize yakışan bir skorla döneceğiz. Son haftaya bırakmadan bu hafta işi bitirmeye çalışıyoruz. İnşallah gönlümüze göre olur" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title