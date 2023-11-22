Bolulu Alpagut Sporcuları Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Bolulu sporcular, Türkiye Alpagut Şampiyonası'nda kazandıkları 10 madalya ile Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan sporcular, Bursa'da düzenlenecek olan şampiyonada başarı çıtasını yükseltmek için yoğun tempoda çalışıyor.

Türkiye Alpagut Şampiyonası'nda 10 madalya kazanan Bolulu sporcular, yüksek moralle Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bursa'da 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya ile "caymaz" kategorisinde üçüncülük kupası kazanan Bolulu alpagut sporcuları, 1-4 Aralık'ta Bursa'da düzenlenecek 4. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda başarı çıtasını yükseltmek için yoğun tempoda çalışıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen salonlarda belirlenen saatlerde yaptıkları antrenmanların yanı sıra parklar ve açık alanlarda da bireysel ve takım olarak çalışan sporcular, Bursa'dan madalyayla dönmek istiyor.

"Türkiye şampiyonasındaki bronz ve gümüşleri altın olarak görmek istiyorum"

Alpagut Turan Dövüş Sanatı Bolu Temsilcisi ve antrenör Muhsin Çakır, alpagut sporunun Türkiye'de 2017 yılından beri yapıldığını söyledi.

Çakır, bu sporun, eski Türk savaş sanatlarının modern dövüş teknikleriyle birleştirilmesi sonucu ortaya çıktığını aktararak, "Bu sporun kendine özel hareketleri var. 'Caymaz', 'batur', 'gurşag', 'kaçut' ve 'aypara' gibi sistemleri var. Zamanında Türklerin savaşta kullandıkları tekniklerin hepsi var. Armamızda zaten kılıç kalkan var, bununla da gurur duyuyoruz." dedi.

Bolu'da yaklaşık 100 alpagut sporcusu olduğunu dile getiren Çakır, "Bolu olarak Türkiye şampiyonasına 10 sporcuyla katılım sağladık. 2 birincilik, 2 ikincilik, 6 da üçüncülük elde ettik. Sporcu arkadaşlarım çok büyük mücadele gösterdi, bu başarıyı elde ettik. Bununla birlikte Türkiye'de 'caymaz' kategorisinde üçüncülük kupası aldık. Dünya Şampiyonası'na da elimizden geldiğince çalışıyoruz." diye konuştu.

Çakır, geçen yıl yapılan 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'na 60 ülkeden katılım olduğunu belirterek, "Bu sene de yoğun katılım olmasını bekliyoruz. Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz; götürdüğümüz sporcuların hepsinden şampiyonluk. İyi çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Ekibimiz çok iyi. Türkiye şampiyonasındaki bronz ve gümüşleri altın olarak görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

" Dünya Şampiyonası'ndan birincilikle dönmeyi düşünüyorum"

Türkiye şampiyonasında "caymaz" kategorisinde altın madalya kazanan 13 yaşındaki Hasan Mert Sarı, 6 ay önce başladığı alpagut sporunda elde ettiği başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Babasının yönlendirmesiyle başladığı sporu zamanla sevdiğini anlatan Sarı, şöyle devam etti:

"Muhsin hocam ve yardımcı hocalar da çok destek oldu bu süreçte. Daha önce hiç spor yapmamıştım. Spora alpagutla başladım. Bu sporu yaparak hayatım da düzene girdi. Uyuma uyanma saatlerim değişti, antrenman saatlerine uyum gösteriyorum. Okulda başarım arttı. Derse çalışacak vaktimi daha verimli değerlendirebiliyorum. Oyun oynayacağıma ders çalışıp spor yapıyorum."

Sarı, dünya şampiyonasına hazırlandıklarını belirterek, " Dünya Şampiyonası'nda hedefim öncelikle ilk üçe girip sonra da şampiyon olabilmek. Bunun için antrenmanlara devam ediyorum. Günlük 2 saat antrenman yapıyorum. Isınma, diğer hareketler ve boks torbasıyla çalışmalarım oluyor. Rakiplerim belli olduğu için onların maçlarını da izledim. Onları yenebileceğimi düşünüyorum. Dünya Şampiyonası'ndan birincilikle dönmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye şampiyonasında "caymaz" kategorisinde bronz madalya kazanan 31 yaşındaki Erol Akkaya da emeklerinin karşılığını madalya kazanarak aldıklarını kaydetti.

Alpaguta antrenörü Muhsin Çakır'ın tavsiyesiyle başladığını aktaran Akkaya, "Daha önce kick boks yapmıştım. Sonrasında alpagut deneyimim oldu. Normalde fabrikada işçiyim. Hobi olarak alpagut yapıyorum." dedi.

Akkaya, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında her gün en az 2 saat antrenman yaptığını anlatarak, "Hocalarımızın gösterdiği tekniklerle öğretilerle kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz oradan Bolu'ya şampiyonluklar getirmek." ifadesini kullandı.