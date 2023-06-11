Bolu, Yerli ve Yabancı Futbol Takımlarının Kamp Tercihi

Bolu, doğal güzellikleri, temiz havası ve futbol sahalarıyla yerli ve yabancı takımlarının tercih ettiği bir kamp merkezi haline geldi. Lig hazırlıkları için kamp dönemine girecek futbol takımları, Bolu Dağı, Abant bölgesi, Gerede ilçesi ve Karacasu beldesindeki tesisleri tercih ediyor. Bolu'da sadece takımların kamp yapmadığına değinen Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, bölgeyi tercih eden tatilcilerin de doğa ile iç içe tatil yapma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Metropol şehirlere ulaşım kolaylığı, doğal güzellikleri, temiz havası ve futbol sahalarıyla yerli ve yabancı takımlarının tercih ettiği Bolu'da hazırlıklarını tamamlayan tesisler, kamp sezonunda misafirlerini ağırlayacak.

Liglerin bitiminde verilen aranın ardından yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp dönemine girecek futbol takımları, lig hazırlıkları için yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu Dağı, Abant bölgesi, Gerede ilçesi ve Karacasu beldesindeki tesisleri tercih ediyor.

Geçen yıl Adana Demirspor, Sivasspor, Ankaragücü, İstanbulspor, Gaziantepspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük gibi Süper Lig takımlarının yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Romanya ve Arap ülkelerinin üst lig ekiplerini ağırlayan tesisler, 15 Haziran'da başlayacak kamp dönemi öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Toplam 21 antrenman sahasıyla hizmet veren tesislerde, şok havuzları ile otellerin konaklama alanları bakım ve onarımdan geçirildi, çim düzenlemeleri yapıldı. Yerli ve yabancı kulüp yetkililerinin inceleme ve rezervasyon görüşmelerini sürdürdüğü otellerin idman sahaları dron ile de görüntülendi.

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, kentteki otellerin tesislerinde geçen yıl 170 civarında takımın kamp yaptığını söyledi.

"Bu sene 200'ün üzerinde takım bekliyoruz." diyen Ergül, kamp için takımların otel yönetimleriyle görüşme halinde olduklarını aktardı.

Ergül, konaklama alanları ve antrenman sahalarındaki hazırlıkların tamamlandığını anlatarak, "Bazı oteller takımlarla bağlantılarını yaptı. Kamp sezonu inşallah iyi olur." dedi.

Bolu'da sadece takımların kamp yapmadığına değinen Ergül, bölgeyi tercih eden tatilcilerin de doğa ile iç içe tatil yapma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Ergül, bu sene tatilci sayısında beklentilerinin yüksek olduğunu aktararak, "Mükemmel doğamız var. Antalya'da temmuz ve ağustosta boğucu sıcakta klimalı odada oturan tatilci burada akşam yatarken yorgan kullanmak zorunda kalıyor. Gündüz de normal boğucu olmayan sıcaklık var." şeklinde konuştu.

"Takımlarla görüşmeler başladı"

Bolu Dağı'ndaki bir otelin müdürü Selahattin Yılmaz ise lig sonrası kamp sezonu için görüşmelerin başladığını kaydetti.

Otelde ve 3 antrenman sahasında bakım onarım çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Takımlarla görüşmeler başladı. Geçen yıl çok sayıda Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. lig ile amatör küme ekiplerinin yanı sıra yabancı takımlar da bizde kamp yaptı. Bu yıl 27 takım ağırlamayı hedefliyoruz."