Bolu spor haberleri: Boluspor, Naby Youssouf Oulare ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Edinilen Bolu haberine göre Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Naby Youssouf Oulare ile anlaşma imzaladı. Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Naby Youssouf Oulare ile anlaşma imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Boluspor'un 19 yaş altı takımında oynayan Oulare, 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Futbola ülkesi Gine'nin Santoba takımında başlayan 2002 doğumlu Oulare, stoper mevkisinde oynuyor. Spor AA / Mehmet Emin Gürbüz Boluspor Spor Haberler

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