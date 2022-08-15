Bolu spor: Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı Bolu haberlerine göre Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Altınordu maçının ardından bir gün izin yapan başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde haftanın ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanda, Altınordu maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Maçta kısa süreli forma giyen ve oynama şansı bulamayan oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Saha içerisine kurulu alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlılar, dar alanda oynanan çift kale maç ve koşuyla günü tamamladı. Boluspor ile Gençlerbirliği arasındaki haftanın açılış karşılaşması, 19 Ağustos Cuma günü oynanacak. Spor AA / Halil İbrahim Avşar Gençlerbirliği Altınordu Boluspor Spor Haberler

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