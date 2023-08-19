Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Yayla Bayramı renkli görüntülere sahne oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Örencik köyünde asırlardır süren Yayla Bayramı'nda renkli görüntüler ortaya çıktı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte pehlivanlar er meydanında kıyasıya güreşti.

Örencik köyünde asırlardır her yılın ağustos ayında gerçekleştirilen Yayla Bayramı bu yıl da gerçekleştirildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, Örencik Köyü Muhtarı İdris Balta, köy halkı ve birçok davetlinin katıldığı etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlitle başladı. Ardından yapılan güreş müsabakalarında dereceye giren güreşçilere ödüllerini Vali Erkan Kılıç verdi. Örencik Köyü Muhtarı İdris Balta ise Vali Kılıç'a teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Vali Kılıç yaptığı konuşmada, "Örencik köyünün Yayla Bayramı'na katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu tür etkinlikler, kültürümüzün ve geleneklerimizin yaşatılması açısından çok önemlidir. Örencik köyünün Yayla Bayramı'nın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Kılıç, Bolu'da geleneksel olarak devam eden Hacet Bayramı'nın kutlandığını da ve bu etkinliklerin insanları bir araya getirerek kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağladığını vurguladı. Kılıç, Bolu'nun güreşe olan ilgisine ve Türkiye'nin milli güreşçileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Vali Kılıç, Bolu'daki geleneklerin ve ata sporu olan güreşin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin katılımının gelecek yıllarda daha da artması temennisinde bulundu ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - BOLU