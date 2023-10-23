Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücülere Cezai İşlem Uyguladı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, D-100 kara yolu Üniversite Kavşağı'nda emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere para cezası kesti. Şeridi ihlal eden çok sayıda sürücüye 4064'er lira para cezası uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere para cezası uyguladı.

Ekipler, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Üniversite Kavşağı'nda, trafik güvenliğinin sağlanması için acil durumlarda kullanılan emniyet şeridini ihlal edenlere yönelik uygulama yaptı.

Trafik ekipleri, şeridi ihlal eden çok sayıda sürücüye 4064'er lira para cezası kesti.

Sürücü Emre Öztekin, gazetecilere, bu güzel ve gerekli uygulama için emniyet yetkililerine teşekkür etti.

Cezai işlem uygulanan sürücü de yanlış yaptığını ve cezasını ödeyeceğini belirterek, trafik yoğunluğu nedeniyle bir anlık dalgınlıkla emniyet şeridine girdiğini ifade etti.