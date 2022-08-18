Bolu haber! Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Edinilen Bolu gelişmesine göre Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen ve 45 dakika süren antrenmanda futbolcular, koşunun ardından koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Başkent ekibi bugün kara yoluyla Bolu'ya gidecek. Spor Kaynak: AA / Musa Samur Gençlerbirliği Boluspor Bolu Spor Haberler

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