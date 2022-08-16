Bolu spor haberi: Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Bolu haber... Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleşen antrenmana koşu ile başlayan kırmızı-beyazlı ekip, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Spor AA / Zafer Göder Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Bolu spor haberi: Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.