Bolu haber... Bolu'da 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı Spor Haberleri Bolu yerel spor haberine göre Bolu'da 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası düzenlendi. Bolu'da 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası düzenlendi. Türkiye Bilardo Federasyonunca Şey Bilardo Salonu'nda yapılan turnuvaya 21 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda Adem Öztürk birinci, Taylan Bal ikinci, Mustafa Korkmam üçüncü, Cemal Varol dördüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından takdim edildi. Spor Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz Türkiye Bolu Spor Haberler

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