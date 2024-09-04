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Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, Vücut Geliştirme Şampiyonasında Üçüncü Oldu

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Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 3'üncü olan Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 3'üncü olan Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da 28-31 Ağustos'ta düzenlenen şampiyonada 45 yaş üstü kategoride yarışan 51 yaşındaki Uygur, makamında gazetecilere, İzmir'de narkotik biriminde çalışan polis babası Tamer Uygur'un 1985 yılında şehit düştüğünü, babasının mesleğini sürdürmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Spora 14 yaşında polis kolejinde başladığını anlatan Uygur, "Kolejde uzun mesafe cross koşuyordum. Cirit, gülle attım daha sonra akademiye geçtiğimde judo ile ilgilendim. Judoda Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Akademinin buz hokeyi takımında 4 yıl oynadım. Mesleğe başlayınca fitness ile ilgilenmeye başladım. Vücudumu dinamik tutmak için. Malum mesleğimiz gereği üniformanın yakışması lazım ve dinamik olmamız lazım." diye konuştu.

Meslektaşlarına örnek olmak istiyor

Meslektaşlarına örnek olup onları da spora teşvik etmek istediğini anlatan Uygur, eşinin de desteğiyle kendini üst seviyeye taşımak için yarışmaya katıldığını ve güzel derece elde ettiğini söyledi.

Uygur, başarısının ardından meslektaşlarının "Yarın spor salonuna yazılacağım. Hemen bugün spora tekrar başlayacağım" yazan mesajlar attıklarını aktararak, "Bunlar beni çok mutlu etti çünkü amacım buydu. Meslektaşlarıma, mesleğin her türlü zorluğuna rağmen sporu hayatlarından çıkarmamaları gerektiğini, üniformaya saygı ve sevgilerini sporla perçinleyip daha nizami görüntü, daha güzel duruş sergilemeleri için sporun olmazsa olmaz olduğunu kanıtladım, bu yaşta. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Türkiye şampiyonasındaki üçüncülüğünün ardından yeni misyonlar edindiğini dile getiren Uygur, "Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu, hatta dünya şampiyonluğu inşallah. Onun için uğraşacağım, vazgeçmeyeceğim, durmayacağım." dedi.

"Emniyet kulübü olur, emniyet gücü olur"

Uygur, yurt içi ve dışındaki organizasyonlara katılmak için emniyet kulübü kurmak istediklerine değindi.

Emniyet teşkilatında sporu tekrar yaygın hale getirmeyi planladığını anlatan Uygur, şöyle devam etti:

"Hatta sporla benden daha güzel başarılar elde etmiş bir sürü meslektaşım var. Onlar bunu duyuramadılar, ses getiremediler. Benim şahsıma, yaşımdan ya da rütbemden kaynaklı güzel ses getirdi. Hepsini inşallah bir çatı altına toplayacağız. Emniyet kulübü olur, emniyet gücü olur. Bir takım kuracağız. Yurt içinde, yurt dışında şampiyonalara, yarışmalara katılacağız. Niyetimiz bu yönde inşallah, becerebilirsek."

Beslenmenin işin en zor tarafı olduğunu ve günlük antrenman programı uyguladığını ifade eden Uygur, günde 1-2 saat antrenman yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Yaşam Dünya Uygur Spor bolu

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