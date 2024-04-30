Bolu'da Trampolin Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışları Başlıyor
Bolu'da düzenlenecek Trampolin Cimnastik Türkiye Birinciliği yarışlarına 87 sporcu katılacak. Yarışlar, 3-4 Mayıs'ta Karaçayır Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Bolu'da, 3-4 Mayıs'ta düzenlenecek Trampolin Cimnastik Türkiye Birinciliği yarışlarına, 87 sporcu katılacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan yarışlar, 3-4 Mayıs'ta Karaçayır Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Yarışmaya, Bolu, Trabzon, Samsun, Çankırı, Manisa, Konya, Mersin ve İzmir'den 87 sporcu katılacak.