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Bolu'da Trampolin Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışları Başlıyor

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Bolu'da düzenlenecek Trampolin Cimnastik Türkiye Birinciliği yarışlarına 87 sporcu katılacak. Yarışlar, 3-4 Mayıs'ta Karaçayır Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bolu'da, 3-4 Mayıs'ta düzenlenecek Trampolin Cimnastik Türkiye Birinciliği yarışlarına, 87 sporcu katılacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan yarışlar, 3-4 Mayıs'ta Karaçayır Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yarışmaya, Bolu, Trabzon, Samsun, Çankırı, Manisa, Konya, Mersin ve İzmir'den 87 sporcu katılacak.

Kaynak: AA / Spor

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