Bolu'da Şampiyon Köyler Ligi Futbol Turnuvası Heyecanı

Bolu Muhtarlar Derneği ve Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu organizasyonunda düzenlenen Şampiyon Köyler Ligi Futbol Turnuvası büyük bir çekişme ve heyecana sahne oluyor. Köy takımları arasında gerçekleşen maçlar, profesyonel ligleri aratmıyor ve büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Bolu Muhtarlar Derneği ve Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu organizasyonunda düzenlenen Şampiyon Köyler Ligi Futbol Turnuvası büyük bir çekişme ve heyecana sahne oluyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuva maçlarındaki mücadele ve heyecan profesyonel ligleri aratmıyor. Süper Lig havasında geçen maçlar kıran kırana gerçekleşiyor. Köylerini başarı ile temsil etmek isteyen köy takımları, turnuva süresince antrenman ve hazırlık maçları yapmaya devam ediyor. Maç saati Karaçayır bölgesine akın ederek takımlarını destekleyen seyircilerin sayısı ise profesyonel liglerde mücadele eden kimi takımlardan daha fazla olduğu belirtiliyor. Tribünde yer bulamayan seyircilerin bazıları, tellere ve ağaçlara çıkarak maçları izliyor. Bu yaz Bolu'da futbolun kalbi resmen köy turnuvalarında atıyor.

"Çok büyük ilgi var"

Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin ise, "48 takımın katıldığı ve bu sene ikincisini düzenlediğimiz köyler arası futbol karşılaşmalarına vatandaşlarımızın gerçekten çok büyük bir ilgisi var. Maçlar çok güzel bir atmosferde geçiyor. Büyük bir mücadele içinde geçen karşılaşmalarda takımlar centilmenliği elden bırakmıyor. Buradaki ortam ve karşılaşmalar ulusal spor gündeminde yer almayı hak ediyor" diye konuştu.

"Turnuva şehre büyük bir renk katıyor"

Turnuvanın şehre büyük bir renk kattığını söyleyen AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, "Hem sportif faaliyette bulunma hem insanlarımızın kaynaşması hem de eğlenceli vakit geçirme anlamında çok önemli bir organizasyona imza atılıyor. Etkinlikte emeği geçen Bolu Muhtarlar Derneğimize ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza, bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Türkiye Futbol Federasyonumuza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU