Bolu'da Şampiyon Köyler Ligi Futbol Turnuvası Başladı

Bolu'da Şampiyon Köyler Ligi Futbol Turnuvası 64 köy takımının katılımıyla başladı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören turnuva 40 gün sürecek.

Bolu'da 2022 yılında 28 köy takımıyla başlayan Şampiyon Köyler Ligi Futbol Turnuvası 3.yılına 64 köy takımıyla girdi. Haftalar öncesinden 64 takımın katıldığı turnuvanın fikstürü çekildi. Akşam saatlerinde ilk maçlarına başlayan takımlar 40 gün boyunca birbiriyle mücadele edecek. Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen turnuva yoğun ilgi görüyor.

Turnuvada bu yıl 3. senede olduklarını belirten Bolu ASKF Başkanı Cemalettin Metin, "28 takımla başladığımız turnuva bugün 64 takıma çıktı. Bolu spor kenti olacaksa spor turizmine katkı sağlayacaksa bu turnuva bunların en önde gelenlerinden bir tanesi. Tribünler dolu. Görüyorsunuz her taraf insan seli. Bolu'da 12 ay organizasyonlarla dolu bir sezon geçiriyoruz. Ben buradan katılan tüm takımlara başarılar diliyorum. İnşallah kazasız, belasız, sakatsız, hak edenin kazanacağı bir turnuva olsun. Tüm katılan takımlara da teşekkür ediyorum. Yaklaşık 40 gün diye planlıyoruz ama herhangi bir olmazsa işte hava durumları falan Ağustos'un 13-15'i gibi bitirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Muhtar Derneği Başkanı Aydın Özdoğan, "Köylerin gençleri birbirlerini tanıyorlar. En güzel tarafı. Zaten adı üzerinde dostluk turnuvası. Bu maçlara bakıyorsun çocuklar geliyor, anneler babalar geliyor, dedeler nineler geliyor, torunu seyretmeye. O yönden çok önemli. Yarın caddede çocuk birbiriyle karşılaştığında bu çocuklar köyler birbirini tanımıyordu. Bu şekilde tanımış oluyorlar" dedi. - BOLU