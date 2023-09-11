Bolu'da Motosikletli Yunus Timi Otomobile Çarptı

Bolu'da motosikletli yunus timi, yaya geçidinde aniden yavaşlayan otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 polisten biri hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden Y.Y. idaresindeki 14 AD 703 plakalı otomobil, yaya geçidine yaklaşınca aniden fren yaptı. Otomobilin hemen arkasında seyreden yunus polisi O.E.İ. hakimiyetindeki motosiklet ise duramayarak otomobile çarptı. Motosiklet üzerinde bulunan polis memurları O.E.İ ve M.S. yola savrularak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı M.S. ayakta tedavi edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü O.E.İ. ise hastaneye sevk edildi. Kazada otomobilin arka camı kırıldı, motosiklette de maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU