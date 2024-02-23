Bolu'da Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışları Tamamlandı

Bolu'da 18 ilden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışları tamamlandı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Gerede Arkut Dağı Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde "klasik" ve "serbest stil" kategorilerinde düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yarışlarda kategorilerinde ilk üçe giren sporcular şöyle:

Kadınlar:

20 yaş üstü: Şennur Kartal, Seher Kaçmaz, Dilan Demir

20 yaş altı: Rabia Akyol, Zülfiye Soyaslan, İrem Dursun

18 yaş altı: Zülal Türk, Sedanur Taşçı, Şilan Yılmaz

16 yaş altı: Havvanur Eskikan, Rabia Neval Tekin, Büşra Demirdaşlı

14 yaş altı: Beyza Dökmetaş, Elif Özer, Ülkünaz Çakmaklı

13 yaş altı: Azra Nur Yurt, Berivan Bakan, Melike Özusta

12 yaş altı: Rabia Sarsılmaz, Rojin Akçiçek, Menesa Gürle

Erkekler:

20 yaş üstü: Yusuf Emre Fırat, Hamit Tarık Aydın, Yusuf Talay

20 yaş altı: Abdullah Yılmaz, Civan Karaman, Sait Muhammed Soyak

18 yaş altı: Devran Avcı, Baran Demir, Amar Botan Çiçek

16 yaş altı: Arda Ertaş, Bulut Meral, İbrahim Güldemir

14 yaş altı: Hüseyin Eren Yıldız, Mertcan Dönmez, Yusuf Elveren

13 yaş altı: Muhammed Han, Necati Ata, Hamza Coşkunaslan

12 yaş altı: Ahmet Yasin Oğlağa, Mehmet Emin Adımutlu, Hamza Üregil