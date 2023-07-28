Bolu'da Karakucak Güreşleri Fırtına Altında Gerçekleşti

Bolu'da düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde fırtına sebebiyle vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti. Fırtına sebebiyle çadırlar ve sandalyeler uçarken güreşçiler güreşmekten vazgeçmedi.

Bolu Samat Köyü'nde her yıl düzenlenen ve bölge halkının büyük ilgi gösterdiği Karakucak Güreşleri, bu yıl da yoğun kalabalıkla gerçekleşti. Bir anda havanın değişmesiyle bölgede fırtına hakim olurken vatandaşlar ayakta kalmakta güçlük çekti. İzleyiciler çadırların ve sandalyelerin uçması için sıkı sıkı tuttu. Fırtınalı havaya rağmen güreşmeye devam eden güreşçileri şimşek çakması ve yağmurdan yağması üzerine yarışmayı bitirmek zorunda kaldı. Yağmurla birlikte güreş sonlandırılırken herkes alanı terk etti. Olayın ardından, Samat Köyü muhtarı Zeki Kozan, "Bayramın sorunsuz geçmesi için tüm önlemleri aldık. Ancak, havanın ani değişimi nedeniyle güreş yarışını bitirmek zorunda kaldık. Yaşanan bu olayda yaralanan kimse olmadı. Önemli olan kimsenin canının zarar görmemesidir" dedi.

Vatandaşların ayakta güçlükle kaldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, güreşçilerin yağmur altında mücadele ettiği, şimşek çakması görülüyor. - BOLU