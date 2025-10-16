Bolu'da Hakemlerin Sezon Açılışı Gerçekleşti

Bolu İl Hakem Kurulu ve TFFHDG Bolu Şubesi sezon açılış programına katılan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Kahraman Minnet, Türk hakemliğinin en büyük sorununun bütünlüğü sağlayamamak olduğunu söyledi.

Bolu İl Hakem Kurulu ve TFFHGD Bolu Şubesi düzenledikleri programla 2025-2026 sezon açılışını gerçekleştirdi. Pasta kesilen, toplu fotoğraf çekimleri, plaket takdimleri, hediyeler, bölgesel hakem ve gözlemciliğe yükselenlere ödül ve kokartların takıldığı etkinlikte hakemler yeni sezonu açtı.

Emektar Mehmet Karaüzüm, gözyaşlarını tutamadı

Karaçayır futbol sahalarına yıllarını veren spor camiasının sevilen ismi Mehmet Karaüzüm de hakemlerin sezon açılışında unutulmadı. Geçtiğimiz aylarda hac görevini yerine getiren Karaüzüm'e, Kabe'de eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafı çerçeveletilmiş bir halde kendisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından verildi. Gözyaşlarını tutamayan Karaüzüm, konuşmakta zorlanınca davetliler tarafından alkışlandı.

Batuhan Topçu: "Her kararın arkasında büyük bir emek büyük bir özveri ve inanç var"

Birlik ve beraberlikten mutluluk duyduğunu ifade eden TFFHGD Bolu İl Başkanı Batuhan Topçu, "Bugün burada sadece yeni bir sezonun başlangıcını değil aynı zamanda birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini de kutluyoruz. Her sezonun, her maçın, her kararın arkasında büyük bir emek büyük bir özveri ve inanç var. Bizler TFFHGD olarak bu emeğe yakışır bir şekilde çalışmaya hakem ve gözlemci camiamıza değer vermeye kararlılıkla devam ediyoruz. İl Hakem Kurulumuzla beraber yürüttüğümüz planlı ve uyumlu çalışmalar bizleri her geçen gün daha güçlü kılıyor. Aynı hedefe yürüyen bir ekip olarak, birbirimizi kırmadan, üzmeden daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kahraman Minnet: "Türk hakemliğinin en büyük sorunu bütünlüğü sağlayamamaktır"

Türkiye'deki hakemlerin en büyük sorununun birlik ve beraberlik içinde olmaması olduğunu söyleyen TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet, "Bugün Türk hakemlerinin en büyük sorunu bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim, Bolu'da sizin sağladığınız bütünlüğü sağlayamamaktır. İl hakem kurulu başkanıma, dernek başkanıma teşekkür ediyorum. Bu pırıl pırıl gençleri gördükçe benim şevkim ve burada yönetim kurulundan çok değerli arkadaşlarım da var, onlarla beraber mücadele etmenin hazzı ve heyecanı daha da fazla artırıyor. Hakemliğin şu anki tabanın en büyük sorunu hakem ücreti. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza ve yönetim kuruluna seslenmek istiyorum. Başkanımızla görüştüğümüzde ben inanıyorum kendisi de bu konuda çalışma içinde olduklarını yönetim kurulu üyeleriyle de görüşüyoruz. Onlar da aynı şekilde bir çalışma içinde olduklarını söylüyorlar. Tabanı desteklemezseniz bu her devirde böyledir. Eğer zemin kuvvetlendirmezseniz ne yazık ki kurduğunuz sistem geçersizdir. Burada asıl sorun tabandaki kardeşlerimin, tabandaki gözlemci ağabeylerimin, gözlemci kardeşlerimin o sahalarda hak ettiği değeri, kıymeti alamamasıdır" dedi.

Programa TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet ve Eski Genel Başkanı ve Eski Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, TFF İl Temsilcisi Hasan Aksay, ASKF İl Başkanı Cemalettin Metin, TFFHGD İl Başkanı Batuhan Topçu ve İl Hakem Kurulu Başkanı Arif Ergün ile birlikte hakemler, gözlemciler, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. - BOLU