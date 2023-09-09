Bolu'da futbol hakemleri ve gözlemcilere eğitim düzenlendi

Bolu'da Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda futbol hakemleri ve gözlemcilere yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde, değişen oyun kuralları ve sık rastlanılan pozisyon hataları ele alındı.

Bolu'da futbol hakemleri ve gözlemcilere yönelik eğitim düzenlendi.

Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, Bolu İl Hakem Kurulu (İHK) Başkanı Ramazan Musluk tarafından verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ülke genelinde düzenlenen eğitimler kapsamında, değişen oyun kuralları ve sık rastlanılan pozisyon hataları ele alındı.

Eğitimde, yeni sezon öncesi hatırlatma videoları izlendi ve kural değişiklikleri anlatıldı.

Toplantıya, kentte görev yapan hakemler, gözlemciler ve hakem adayları katıldı.