Bolu'da düzenlenen 100. Yıl Rallisi ve Türkiye Baja Şampiyonası başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenecek Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan '100. Yıl Rallisi' ve 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. ayağı valilik önünde düzenlenen seremoni ile başladı. Bolu'ya gelen ralli ve baja pilotları İzzet Baysal Caddesi'nde renkli görüntülere sahne oldu.

- "100. Yıl Rallisi" ve 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. Ayağı start seremonisi ile başladı

BOLU - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Bolu'da düzenlenecek Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi" ve 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. ayağı valilik önünde düzenlenen seremoni ile başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Bolu Valiliği koordinesinde Cumhuriyetin 100. yılına özel Bolu'da düzenlenecek Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi" ve 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. ayağı valilik önünde düzenlenen seremoni ile başladı.

Bolu'ya gelen ralli ve baja pilotları İzzet Baysal Caddesi'nde renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların ilgiyle karşıladığı seremonide araçlar tek tek çıkış yaparak görücüye çıktı. 27-29 Ekim'de gerçekleştirilecek organizasyonlar öncesinde yarış merkezinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına bir araya gelen ralli ve baja sporcuları, araçları ile çok özel bir fotoğrafa imza attılar.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Bolu Off-Road Spor Kulübü tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonlar 27 Ekim Cuma günü saat 17.30'da Bolu Valiliği önünde gerçekleşen start seremonisi ile başladı.

Yarışlar, 29 Ekim Pazar günü saat 16.00'da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.