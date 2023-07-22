Bolu'da dezavantajlı çocuklar yaz tatili etkinliğiyle keyifli vakit geçirdi

Bolu'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi koordinesinde düzenlenen yaz tatili etkinliği kapsamında dezavantajlı çocuklar at çiftliğine götürüldü, kahvaltı yapıp ata bindi ve polis-jandarma personeliyle futbol oynadı. Çalışmanın amacı, öksüz ve yetim çocukların psikososyal gelişimine katkı sağlamak ve toplum destekli kolluk faaliyetlerini güçlendirmektir.

Bolu'da dezavantajlı çocuklar, yaz tatili etkinliği kapsamında keyifli vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından dezavantajlı çocuklara yönelik yaz tatili etkinliği düzenlendi.

Merkeze bağlı Köprücüler köyünde bulunan at çiftliğine götürülen yetim ve öksüz çocuklar kahvaltı yaptıktan sonra ata bindi.

Daha sonra ok atan çocuklar, polis ve jandarma personeliyle futbol oynadı. Bazı çocuklar ise polis motosikletine bindirildi.

Kentte yaşayan öksüz ve yetim çocukların psikososyal gelişimine katkı sağlamak, Gençlik Merkezi ve spor faaliyetlerine katılımlarını artırmak, toplum destekli kolluk faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmanın ilerleyen günlerde farklı etkinliklerle devam edeceği belirtildi.