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Bolu'da Babamla Karate Yapıyorum Projesi Yoğun İlgi Görüyor

Spor Haberleri

Bolu'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Babamla Karate Yapıyorum' projesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği tarafından organize edildi. Proje kapsamında antrenmanda bir araya gelen sporcular ve babaları birlikte spor yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Toplam 80 kişinin katıldığı antrenmanı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de izledi.

Bolu'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Babamla Karate Yapıyorum" projesi yoğun ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliğince 17 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen proje kapsamında antrenmanda bir araya gelen sporcular ve babaları birlikte spor yaptı.

Projeye büyük ilgi gösteren babalar ve sporcu çocukları, eğlenceli vakit geçirdi.

Toplam 80 kişinin katıldığı antrenmanı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de izledi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

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