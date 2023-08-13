Bolu'da Babamla Karate Yapıyorum Projesi Yoğun İlgi Görüyor

Bolu'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Babamla Karate Yapıyorum' projesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği tarafından organize edildi. Proje kapsamında antrenmanda bir araya gelen sporcular ve babaları birlikte spor yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Toplam 80 kişinin katıldığı antrenmanı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de izledi.