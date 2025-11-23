Bolu'da Amatör Maçta Futbolcu Bilincini Kaybetti
Bolu 1. Amatör Lig'deki karşılaşmada, Sebensporlu futbolcu Orçun Taha rakibiyle çarpıştı ve bilincini kaybetti. Sağlık ekibi hemen müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.
Bolu'da amatör maçta rakibiyle çarpışması sonucu bilincini kaybeden futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti.
Bolu 1. Amatör Lig'de, Bolu Belediyespor ile Sebenspor, Karaçayır Mahallesi'ndeki Celal Uslu Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın son dakikalarında Sebensporlu futbolcu Orçun Taha, rakibiyle çarpışması sonucu bilincini kaybetti.
Oyuncunun yere yığılmasının ardından saha sağlık görevlisi Nahit Kalyoncu ile saha komiseri İsmail Hakkı Kaya futbolcuya müdahale etti.
Ağız yolu açılarak rahat nefes alması sağlanan sporcu, müdahalelerin ardından kendine geldi.
Saha kenarında kontrolleri yapılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.