Bolu'da amatör lig maçında taraftarın açtığı küfürlü pankarta soruşturma - Haberler

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Bolu'da amatör lig maçında taraftarın açtığı küfürlü pankarta soruşturma

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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Bolu'da amatör lig maçında taraftarın açtığı küfürlü pankarta soruşturma

Gerede Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Gerede 1970 FK - Yeniçağaspor maçında taraftarların açtığı küfürlü pankartla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gerede Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Gerede 1970 FK - Yeniçağaspor maçında taraftarların açtığı küfürlü pankartla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 16. hafta maçında hakaret ve şiddet içerikli pankart açılması olayıyla ilgili 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hazırlık soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilgililer hakkında yasal gereğinin tevessülü yoluna gidileceği kaydedildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Cumhuriyet, Amatör Lig, Hakaret, Spor, Haberler

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