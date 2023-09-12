Bolu'da abart egzoz ve yüksek ses müzik denetimi

Bolu'da gece saatlerinde abart egzoz ve yüksek ses müzik ile şehir içinde dolaşan sürücülere polis ekipleri göz açtırmıyor. Trafik kontrol noktalarında yapılan denetimlerde abart egzoz kullanan sürücülere 4 bin 64 lira, yüksek ses müzik ile rahatsızlık veren sürücülere ise 436 lira cezai işlem uygulandı.

Bolu'da gece saatlerinde abart egzoz ve yüksek ses müzik ile şehir içinde dolaşan sürücülere polis ekipleri göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mahalle Bekçileri şehrin dört bir yanında uygulama yaptı. Trafik kontrol noktalarında, özellikle gece saatlerinde şehir merkezinde abart egzoz ve yüksek ses müzik ile dolaşan sürücüler denetlendi. Denetim çerçevesinde abart egzoz ve yüksek müzik sesleriyle rahatsızlık verdiği tespit edilen onlarca sürücüye para cezası kesildi. Abart egzoz kullanan sürücülere 4 bin 64 lira, yüksek ses müzik ile rahatsızlık veren sürücülere ise 436 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan durdurulan araçların evrakları sorgulanarak, araç içerisinde aramalar yapıldı.

Şehrin dört bir yanında yapılan denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - BOLU