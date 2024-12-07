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Bolu'da 2024 Extreme Kupası Heyecan Dolu Başladı

Bolu'da 2024 Extreme Kupası Heyecan Dolu Başladı
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Bolu'da düzenlenen 2024 Extreme Kupası 5. Ayak yarışının ilk etabı, zorlu parkurda 13 araç ve 26 sporcunun katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmanın ikinci etabı yarın gerçekleştirilecek.

Bolu'da düzenlenen 2024 Extreme Kupası 5. Ayak yarışının ilk etabı heyecan dolu anlara sahne oldu.

Bolu'da 2024 Extreme Kupası 5.Ayak yarışı başladı. Çakmaklar Mahallesi'nin ormanlık alanında bulunan Boloff Offroad Pisti'nde yarışma sabahın erken saatlerinde start aldı. İki gün sürecek olan extreme yarışlarına 13 araç 26 sporcu katılım sağladı. Zorlu bir parkurda heyecan dolu anlara sahne olan yarış, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yarışmanın ikinci etabı yarın yapılacak ve dereceye giren sporcular ödüllerini alacak. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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