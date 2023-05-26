Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak'ın açıklamalarını doğruladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak'ın kendisine yönelik söylediği açıklamalara ilişkin, "Arzu ettiğim kadar yardım edemedim. Savaş Abak ne söylüyorsa haklıdır" dedi.

Geçtiğimiz gün Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, Boluspor'a gerekli desteklerin verilmediğini ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın verdiği sözleri tutmadığını dile getirdi. Belediye toplantı salonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Savaş Abak'ın haklı olduğunu ve verdikleri sözleri yerine getiremediklerini ifade etti. Özcan, "Evet, ben Savaş Bey'e daha çok yardım taahhüdünde bulundum ama ülkenin ve belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durumlardan dolayı arzu ettiğim kadar yardım edemedim. Bu da doğru ama ben çok varlıklı bir adam değilim. Benim 10 milyon liram olmuş olsa, hiç tereddüt etmeden 5 milyon lirasını koşarak gider veririm" dedi.

"Savaş'a karşı söyleyeceğim şey yok"

"Savaş Abak ne söylüyorsa haklıdır" diyen Başkan Özcan, "Savaş kardeşimin de ne kadar sıkıntıya düştüğünü biliyorum. O yüzden ben doğruya doğru ve eğriye eğri diyen bir adamım. Bütün kredimizi maalesef Abdullah Abat döneminde tüketmişiz. Abdullah Abat'ı muhatap almıyorum söylenecek çok şey var da Savaş'a karşı söyleyeceğim şey yok arkadaşlar. Ne söylüyorsa haklıdır, bundan sonra da elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ne kadar gelirse?" diye konuştu.

"Söylediklerine karşı vereceğim bir cevap yok"

Verdikleri sözler kadar yardım yapamadıklarının altını çizen Özcan, "Söylediklerine karşı vereceğim bir cevap yok. Bolu Belediyesi öncesinde de destek veriyordu. Benim zamanımda da artırarak destek verdi. Şartları da zorlayarak yine o destekler veriliyor, hiç destek verilmiyor değil ama arzu ettiğimiz çok daha fazla destek verebilmekti. Ama Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarında bu mümkün olmadı. Geçen yıl 4 hafta takımı kümede tutmak için Türkiye'deki kişisel kredimizi doldurmuşuz, ondan dolayı ekstra bir şey yapamadık. Doğru söylüyor mu söylüyor ama hiç yardım yapılmıyor değil, yapılıyor. Verdiğimiz sözler kadar yardım yapamadık. Hakkını helal etsin. Bundan sonra da elimizden geldiği kadar yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BOLU