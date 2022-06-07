Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu İstanbul ve Ankara'da başlıyor - Haberler

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu hafta sonu İstanbul ve Ankara'da başlıyor.

TTF'den yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Triatlon Ligi Toplantısı Ankara'da yapıldı. TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın da katıldığı toplantının başkanlığını TTF Triatlon Ligi Koordinatörü Erhan Durukan yaptı. Toplantıda ayrıca TTF Genel Sekreteri Göktürk Yılmaz ve yarışmaların yapılacağı bölgelerin sorumluları da hazır bulundu.

Toplantıda, hafta sonu Ankara ve İstanbul'da yapılacak birinci etap yarışlarıyla başlayacak 2022 Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu ile ilgili organizasyon sorumluları, görüş ve önerilerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Organizasyonun 3. bölgeyi (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce) kapsayacak şekilde 11 Haziran'da İstanbul'da ve 6. bölgeyi (Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük) kapayacak şekilde 12 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Hafta sonu ilki gerçekleştirilecek yarışlara kayıtlar TTF üye portalı üzerinden yapılabilecek. Tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve görev alacak teknik sorumlularımıza başarılar diliyorum."