Bölgesel Amatör Lig Play-Off - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bölgesel Amatör Lig Play-Off

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bölgesel Amatör Lig Play-Off

Talasgücü Belediyespor, Mersin'de oynadığı Türkiye 3. Ligine yükselme Play-Off maçında Gaziantep Ankasspor'a 3-1 mağlup oldu.

GAZİANTEP (İHA) - Talasgücü Belediyespor, Mersin'de oynadığı Türkiye 3. Ligine yükselme Play-Off maçında Gaziantep Ankasspor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep Ankasspor 4 puana erişti ve Arguvan Belediyespor ile seri penaltı atışları yaptı.

Stat: Mersin Arena

Hakemler: Erhan Kutlu xx, Mehmet Şengül xx, Mehmet Yılmaz Çalışır xx

Gaziantep Ankasspor: Asil Kaan Güler xx, Recep Coşkun xx (Abdullah Halman Dk.68 xx) İsmail Türkaslan xxx, Ömer Çoban xxx Oğuzhan Barkın xxx, Özcan Polat xxx (Ümit Kocabaş Dk.80 x) Tolga Kılıç xx, Hayri Kıçıkoğlu xxx, Samet Katanalp xx (Savaş Doğan Dk.31 xxx), Fırat Man xx, Muhammet Can Öztürk xxx (Mehmet Ali Bakar Dk.80 x)

Talasgücü Belediyespor: Umut Mete xx, Gökhan Öz xx, Uğurcan Gülay xx, Doğukan Çevik xxx, Ahmet Aydın xx, Canberk Soykuvvet xxx (Osman Buğra Uysal Dk.68 x), Muzaffer İlhan xx, Emrah Turan xx (Erol Toksoy Dk.59 x), Adem Hakan Denizer xxx, Ramazan Taş xx (Mustafa İlkay Kartal Dk.68 x), Gökalp Kahya x

Goller: Muhammet Can Öztürk (Dk.35 ve 64), Abdullah Halman (Dk.74 pen) (Gaziantep Ankasspor) Adem Hakan Denizer (Dk.32) (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep, Play Off, Türkiye, Mersin, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title