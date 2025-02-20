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Bölgesel Amatör Lig'deki Maçlar Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Ertelendi

Bölgesel Amatör Lig'deki Maçlar Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Ertelendi
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Bölgesel Amatör Lig'de bu hafta sonu oynanması planlanan 22-23 Şubat maçları, ülkemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. TFF, kulüplerin seyahatlerinde yaşanabilecek olumsuzlukları göz önünde bulundurarak bu kararı aldı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) bu hafta sonu oynanacak maçlar, olumsuz hava şartlarından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 22-23 Şubat tarihlerinde oynanacak müsabakalar ileri bir tarihe erteledi. BAL 4. Grup'ta bulunan Develigücü ve Yahyalıspor'un bu hafta sonu oynayacağı maçlar da tehir oldu.

TFF'den yapılan açıklamada; "Ülkemiz genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle kulüplerimizin seyahatlerinde yaşanılacak olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, Bölgesel Amatör Lig'de 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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