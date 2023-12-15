Üye Girişi
Haberler

Bölgesel Amatör Lig'de maç programı belli oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm liglerde maçların oynanacağı yönündeki kararı neticesinde profesyonel liglerden sonra Bölgesel Amatör Lig'de de maç programı belli oldu. Buna göre Bölgesel Amatör Lig 11.Gru'p'ta 10.hafta maçları 20 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm liglerde maçların oynanacağı yönündeki kararı neticesinde profesyonel liglerden sonra Bölgesel Amatör Lig'de de maç programı belli oldu.

Ankaragücü-Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı sonrasında "liglere süresiz ara verildi" duyurusu yapan ancak üzerinden 24 saat geçtikten sonra "maçlar oynanacak" kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu'nun profesyonel liglerden sonra Bölgesel Amatör Lig'lerin de maç programını belirledi.

Buna göre Bölgesel Amatör Lig 11.Gru'p'ta 10.hafta maçları 20 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Develigücü'nün maç yapmadan BAY olarak geçeceği haftada Hacılar Erciyesspor, deplasmanda 12 Bingölspor ile karşılaşacak. Lig lideri Yozgat Bozokspor sahasında Malatyaspor ile karşılaşacak. Elazığ derbisinde Rüstempaşa ile Elazığ Aksaray Gençlikspor 3 puan için sahaya çıkacak. Müsabakaların başlama saati 13: 00 olarak açıklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Halil Umut Meler Aralık Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 15 Aralık Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 15 Aralık Yalı Çapkını 50. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Konya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Tuvalu hangi kıtada, nerede? Tuvalu vize istiyor mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Zimbabve nerede, hangi kıtada? Zimbabve nüfusu ne kadar? Zambiya nerede, hangi kıtada? Zambiya nüfusu ne kadar? 16 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Yunanistan vize istiyor mu? Yunanistan Avrupa ülkesi mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title