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Bölgesel Amatör Lig

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, iç transferde 2 futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, iç transferde 2 futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezonda başarılı bir dönem geçirmek isteyen Talasgücü Belediyespor, transferlerini sürdürüyor. Sarı Lacivertli ekip, iç transferde Osman Buğra Uysal ve Uğurcan Gülay ile yeniden anlaşmaya vardı. Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını başarı ile terleten orta saha oyuncumuz Osman Buğra Uysal ve defans oyuncumuz Uğurcan Gülay ile yeniden anlaşma sağladık. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

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