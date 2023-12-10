Bölgesel Amatör Lig 11. Grup Maçları

Hacılar Erciyesspor haftayı maç yapmadan geçirecek, Develigücü SK ise Hekimhan Belediyespor ile karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor haftayı maç yapmadan geçirecek. Develigücü SK ise sahasında Hekimhan Belediyespor ile karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig 11. grupta 9. hafta maçları bugün oynanacak. Kayseri ekiplerinden Hacılar Erciyesspor haftayı maç yapmadan BAY geçecek. Develigücü ise sahasında grubun zayıf ekiplerinden Hekimhan Belediyespor ile karşılaşacak. Haftanın en önemli müsabakası ise Malatya'da oynanacak. Malatyaspor sahasında grup lideri 12 Bingölspor ile karşılaşacak. Yozgat Bozokspor da, Erzincan deplasmanında Ulalarspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ