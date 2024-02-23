Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 17. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Develigücü-12 Bingölspor maçına Konya bölgesi hakemi Murat Durgutluoğlu atandı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; haftanın en önemli müsabakası olan Develigücü - 12 Bingölspor maçına Konya bölgesi hakemlerinden Murat Durgutluoğlu atandı. Durgutluoğlu'nun yardımcılığını Cafer Mamak ile Mehmet Emre Aksu yapacak.

Öte yandan Bingöl'de oynanacak Bingöl Gençspor - Hacılar Erciyesspor maçında ise Kars bölgesi hakemlerinden Fevzi Kadir Üreyil düdük çalacak. Kangal Termikspor - Dersimspor maçına Ümit Gürsoy, Aksaray Gençlikspor - Erzincan Ulalarspor maçına ise Hasan Uyduran atandı. - KAYSERİ