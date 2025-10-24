Bölge Derbisinde Manisa Basket ve Merkezefendi Belediyesi Basket Karşılaşıyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ege ekipleri Manisa Basket ile Merkezefendi Belediyesi Basket yarın bölge derbisinde rakip olacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Manisa ekibi ligde bu sezon ilk 4 haftada 1 galibiyet aldı. Evindeki 2 maçı kazanmayı başaran Denizli temsilcisi Merkezefendi Basket ise deplasmandaki 2 maçı kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor