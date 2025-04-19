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Boksör Birsen Uysal Türkiye Şampiyonu Oldu

Boksör Birsen Uysal Türkiye Şampiyonu Oldu
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Bilecik'teki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan boksör Birsen Uysal, 57 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Birsen'in başarısını tebrik ederek, kızın boks eğitiminde katıldığı yoğun antrenmanların karşılığını aldığını belirtti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Bilecik Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan boksör Birsen Uysal, Türkiye Şampiyonu oldu.

Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Boks Gençler A (Kız) Türkiye Şampiyonasında Birsen Uysal, 57 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Birsen Uysal'un başarısından dolayı tebrik ederek, "2017 yılından itibaren koruma ve bakım altında bulunan kızımız yaklaşık 1,5 yıldır boks eğitimi almaktadır. Boks eğitimini aynı zamanda kızımızın gönüllü ailesi olan Serkan Mayda'dan alan kızımız okullar arası olan bu şampiyonaya ferdi olarak katılmıştır. Yoğun bir tempoda yapmış olduğu antrenmanlarının meyvesini şampiyonlukla almıştır. Kızımız Milli Takım kampına davet edilmiş, olup henüz ülkesi ve tarihi belirli olmayan Avrupa Şampiyonasında da ülkenizi temsil edecektir. Diğer taraftan 15-22 Nisan 2025 tarihinde Samsun ilinde düzenlenecek olan U22 Kadınlar, Genç Kadınlar ve Yıldız Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına da katılım sağlayacaktır" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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