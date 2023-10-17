Boks turnuvasına Düzce damga vurdu
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DÜZCE(İHA) – Karabük'te yapılan 100. yıl Boks Turnuvasında Düzceli sporcular 18 altın 4 gümüş ve kupa aldı.
DÜZCE(İHA) – Karabük'te yapılan 100. yıl Boks Turnuvasında Düzceli sporcular 18 altın 4 gümüş ve kupa aldı.
Karabük'te 100. Yıl Boks Turnuvası yapıldı. 13-14 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan turnuvaya 4 ilden 10 kulüp ve 200 sporcu katıldı.
Düzceli sporcular turnuvadan 18 altın, 4 gümüş ve kupa alarak kürsünün sahibi oldu. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor