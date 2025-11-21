Boks Milli Takımları Avrupa Şampiyonası Öncesi Kastamonu Kampını Tamamladı
Türkiye 23 yaş altı kadın ve erkek boks milli takımları, Avrupa Şampiyonası'na hazırlık amacıyla Kastamonu'da düzenlenen kampı tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Milli takım, 21-29 Kasım tarihleri arasında Macaristan'da madalya mücadelesi verecek.
Türkiye 23 yaş altı kadın ve erkek boks milli takımları, Avrupa Şampiyonası öncesi Kastamonu kampını tamamladı.
Milli takımların, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi ile Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 2 ay önce başlayan kampları sona erdi.
İstanbul'a hareket eden milli takım, buradan uçakla Macaristan'a gidecek. Milli boksörler, Budapeşte'de 21-29 Kasım'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda madalya arayacak.
Şampiyonada Türkiye'yi kadınlar kategorisinde 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 51 kiloda Gamze Soğuksu, 54 kiloda Nilay Yaren Çam, 57 kiloda Pınar Benek, 60 kiloda Berfin Polat, 65 kiloda Sevgi Eğrice, 70 kiloda Dilara Sak, 75 kiloda Esmaül Hüsna Babat, 80 kiloda Sıla Üçyıldız ve artı 80 kiloda Hikmet Gül Türkmen, temsil edecek.
Milli takımda erkekler kategorisinde 50 kiloda Nurullah Oyan, 55 kiloda Baran Kırkgözler, 60 kiloda Mehmethan Çınar, 65 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 70 kiloda Cem Kaya, 75 kiloda Alperen Terzi, 80 kiloda Muhammet Halil Doğru, 85 kiloda Bedirhan Kalkan, 90 kiloda Emrah Yaşar ve artı 90 kiloda Veysel Turan Şahin, ringe çıkacak.