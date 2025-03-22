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Boks Efsanesi George Foreman 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Boks Efsanesi George Foreman 76 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Boksun unutulmaz ismi George Foreman, 76 yaşında yaşamını yitirdi. 1968 Meksika Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmış olan Foreman, boks dünyasında büyük bir etki bırakmıştı.

Boks sporunun efsane isimlerinden George Foreman, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Boksun unutulmaz isimlerinden biri olan ABD'li George Foreman 76 yaşında yaşamını yitirdi. Efsane ismin ölümü Olimpiyat Oyunları'nın resmi internet sitesinden de duyuruldu.

"Büyük George" lakabıyla da anılan efsane isim, 1968 Meksika Olimpiyat Oyunları'nda ağır sıklet boksta altın madalyanın sahibi olmuştu. Foreman, 1974'te Muhammed Ali'ye karşı ilk mağlubiyetini almış ve bu mağlubiyete kadar kemerini iki kez muhafaza etmeyi başarmıştı.

48 yaşında emekli olan Foreman'ın profesyonel kariyerinde 68'i nakavt olmak üzere 76 galibiyet bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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