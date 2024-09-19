Boks Dünyası Martha Saldivar'ı Kaybetti
Dünyaca ünlü Boks Konseyi (WBC) Başkanı Mauricio Sulaiman'ın annesi Martha Saldivar'ın hayatını kaybetmesi, boks camiasında derin bir üzüntü yarattı. Saldivar anısına 3000 kişilik yiyecek ve içecek dağıtıldı ve boks severler Kadıköy'de dualar etti.
Bugün ülkemizde boksun annesi ve kraliçesi olarak anılan Martha Saldivar'ın anısına 3000 kişilik yiyecek ve içecek dağıtıldı. Bu projenin oluşmasında başrol oynayan WBC üst düzey yönetim kurulu üyesi Oksana Semenishina ile WBC Asya ve International eski şampiyonu ve WBC Türkiye ofisi başkanı Serdar Avcı, dağıtılan yemeğin ardından Kadıköy'de Ermeni Katolik Kilisesi'nde Saldivar adına WBC Türkiye şampiyonu profesyonel boksörlerle beraber dualar ederek boksun annesini son yolculuğuna uğurladılar.