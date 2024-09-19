Boks Dünyası Martha Saldivar'ı Kaybetti

Bugün ülkemizde boksun annesi ve kraliçesi olarak anılan Martha Saldivar'ın anısına 3000 kişilik yiyecek ve içecek dağıtıldı. Bu projenin oluşmasında başrol oynayan WBC üst düzey yönetim kurulu üyesi Oksana Semenishina ile WBC Asya ve International eski şampiyonu ve WBC Türkiye ofisi başkanı Serdar Avcı, dağıtılan yemeğin ardından Kadıköy'de Ermeni Katolik Kilisesi'nde Saldivar adına WBC Türkiye şampiyonu profesyonel boksörlerle beraber dualar ederek boksun annesini son yolculuğuna uğurladılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor