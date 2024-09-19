Üye Girişi
Haberler

Boks Dünyası Martha Saldivar'ı Kaybetti

Boks Dünyası Martha Saldivar'ı Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü Boks Konseyi (WBC) Başkanı Mauricio Sulaiman'ın annesi Martha Saldivar'ın hayatını kaybetmesi, boks camiasında derin bir üzüntü yarattı. Saldivar anısına 3000 kişilik yiyecek ve içecek dağıtıldı ve boks severler Kadıköy'de dualar etti.

DÜNYA Boks Konseyi (WBC) Başkanı Mauricio Sulaiman'ın annesi Martha Saldivar'ın hayatını kaybetmesinin ardından tüm boks dünyası yasa boğuldu.

Bugün ülkemizde boksun annesi ve kraliçesi olarak anılan Martha Saldivar'ın anısına 3000 kişilik yiyecek ve içecek dağıtıldı. Bu projenin oluşmasında başrol oynayan WBC üst düzey yönetim kurulu üyesi Oksana Semenishina ile WBC Asya ve International eski şampiyonu ve WBC Türkiye ofisi başkanı Serdar Avcı, dağıtılan yemeğin ardından Kadıköy'de Ermeni Katolik Kilisesi'nde Saldivar adına WBC Türkiye şampiyonu profesyonel boksörlerle beraber dualar ederek boksun annesini son yolculuğuna uğurladılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kadıköy Dünya Spor

İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah İsrail üssünü vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ı vuruyor

 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı

Çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilimsel bilgi ve bilim nedir? Nizip Belediye Başkanı kim, hangi partili? Ali Doğan kimdir? Monaco Barcelona maçı CANLI izle! (FULL HD) Monaco Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! MONACO-BARCELONA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Trabzonspor Kayserispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor Kayserispor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızılyıldız Benfica maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kızılyıldız Benfica geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kızılyıldız Benfica maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kızılyıldız Benfica golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Galatasaray Slavia Prag Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ne oldu, Galatasaray turu geçti mi? Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izle (Kızılyıldız – Benfica)! Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI izle! (HD) Trabzonspor Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? SMA akraba evliliğinden mi oluyor? SMA neden olur?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });