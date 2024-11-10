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Boks Antrenörü Burhan Deme, Geleceğin Şampiyonlarını Yetiştiriyor

Boks Antrenörü Burhan Deme, Geleceğin Şampiyonlarını Yetiştiriyor
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Türkiye şampiyonlukları bulunan antrenör Burhan Deme, Tekirdağ'da genç boks sporcuları yetiştiriyor. 14 yıllık sporculuk kariyerini başarılarla taçlandıran Deme, şimdi tecrübelerini yeni nesil sporculara aktararak onların uluslararası arenada başarılı olmalarını hedefliyor.

Boksta Türkiye şampiyonlukları bulunan antrenör Burhan Deme, Tekirdağ'da geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.

Deme, öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı boksta zamanla kendini geliştirerek katıldığı organizasyonlarda 3 Türkiye şampiyonluğu ve çok sayıda derece elde etti. Milli takımda yer alarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Deme, 14 yıllık sporculuk hayatının ardından 3 yıl önce antrenör olmaya karar verdi.

27 yaşındaki antrenör, 3 yıldır çocukların ve gençlerin ringlerle buluşmasını sağlıyor. Farklı yaş gruplarında sporcularla çalışmalarını sürdüren Deme, yetiştirdiği sporcuların ringlerde adından söz ettirmesini istiyor.

Deme, AA muhabirine, tecrübelerini sporcularına aktararak onların başarılara imza atmasını istediğini söyledi.

Sporun içinde olan gençlerin her zaman başarılı işlere imza attığını ifade eden Deme, "14 yıllık sporculuk hayatımda çok güzel dereceler kazandım. Türkiye şampiyonluklarım var. Türkiye şampiyonalarında çok sayıda gümüş ve bronz madalya kazandım. Fenerbahçe adına bir ikincilik, bir üçüncülük aldım. 14 yılın ardından antrenör olmak istedim. Süleymanpaşa Belediyesinde 3 yıldır antrenör olarak sporcu yetiştiriyorum." dedi.

Deme, gençlere örnek olmak için elinden geleni yaptığını dile getirdi. Sporcuyken kürsüde yaşadığı heyecanı gençlerin de yaşaması için gayret ettiğini belirten Deme, "Antrenörlük daha zor benim için. Sporcuyken boks daha kolaymış. Türkiye derecesi almak için maçlara katılıyoruz. Geçen sene Türkiye üçüncüsü çıkardım. Daha güzel dereceler için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çocuklarla uluslararası turnuvalara katıldım altı kişiyle. Üç altın, üç bronz madalya aldılar. Daha çok çalışacağız. Sporcularımızın ülkemizi dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil etmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Ahmet Efe Taş da boksta Türkiye üçüncülüğü bulunduğunu, antrenörünün tecrübelerinden faydalanarak daha iyi derecelere imza atmak için çalıştığını ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
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